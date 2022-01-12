Президент Алиев отметил ряд разногласий между Баку и Брюсселем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев положительно оценивает перспективы сотрудничества с Европейским союзом.

«Я оцениваю положительно. Визит президента Шарля Мишеля в Азербайджан и встреча, которую я провел здесь, были очень позитивными. То же самое я могу сказать о нашей встрече в Брюсселе в прошлом месяце. Главной задачей для нас было правильно сформулировать наши дальнейшие планы с ЕС. Я неоднократно заявлял об этом во время встреч с бывшим руководством», — сказал Алиев.

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Президент отметил, что Азербайджана выстраивает отношения с ЕС исходя из реализма.

«Как вы знаете, мы не присоединились к ассоциативному соглашению. Жизнь сегодня показывает, что мы были правы. Я не хочу ничего говорить о других присоединившихся странах. Если смотреть реально, то что дало это соглашение?! Конечно, возникает вопрос. Есть ли перспектива членства? Нет. То есть ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе. Есть ли другие преимущества? Не знаю», — отметил Алиев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Баку рассчитывает на завершение переговоров с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве. «Я всегда говорил, что мы не должны цепляться за те вещи, которые не можем сделать. Мы хотим более тесных связей с Европой. Европа также хочет, чтобы ситуация на ее границах была стабильной. Думаю, что в ходе встреч с господином Мишелем нам удалось сформулировать эту повестку дня. Я надеюсь, что этот совместный подход позволит в ближайшее время полностью согласовать новое соглашение (о стратегическом партнерстве). В настоящее время согласовано около 90-92% пунктов соглашения. Есть несколько статей, где есть разногласия. Но я думаю, что, если будет проявлена серьезная воля, мы сможем добиться этого с обеих сторон», — отметил глава государства.