Мы не должны забывать, с кем живем по соседству, отметил президент Алиев

Армения ради установления мира в регионе Южного Кавказа должна признать территориальную целостность Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы не хотим третьей войны (с Арменией), ее нет в наших планах. Мы хотим, чтобы военный период закончился, мы хотим, чтобы установились нормальные отношения, чтобы Армения наконец признала территориальную целостность Азербайджана. Мы хотим этого. Но если мы увидим, что, как я сказал, для нас существует угроза, эта угроза будет уничтожена на месте», — сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

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По его словам, в Армении реваншистские тенденции проявляются не только у бывших, но и у действующих государственных чиновников.

«Потому что мы видим, что первыми, как я уже сказал, были военные провокации в послевоенный период, и таких попыток несколько — и в ноябре, и раньше, и вчера, и не исключено, что такие попытки будут предприниматься и в будущем», — подчеркнул президент.

«Поэтому, повторяю, никогда нельзя обманываться добрыми словами действующей власти (Армении). Мы никогда не должны забывать, с каким соседом мы живем по соседству. Провокации, совершенные на границе, также связаны с этим. Они хотят испытать нас снова», — подчеркнул Алиев (цитата по «Интерфаксу»).

Президент отметил, что в случае подписания между сторонами мирного договора, в нем обязательно должны быть пункты о взаимном признании территориальной целостности. «Армения сейчас должна сделать выбор, правильный выбор. Я говорил, что наше предложение не всегда будет на столе. Если Армения не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана, то и мы не будем признавать их территориальную целостность», — добавил он.

Алиев подчеркнул, что у Азербайджана имеется больше оснований не признавать территориальную целостность Армении. «В ноябре 1920 года наша территория — Зангезур — была присоединена к Армении. Еще раньше — город Иряван (Ереван) 29 мая 1918 года был передан Армении. Так что у нас, как говорится, имеется множество причин, чтобы не признавать территориальную целостность Армении. Но несмотря на это, ради будущего мира, во имя налаживания отношений между странами, мы готовы к этому (признать территориальную целостность Армении — ИФ). Но если они этого не хотят, тогда посмотрим, что будет», — сказал президент Азербайджана.