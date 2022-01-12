В ОБСЕ выражают обеспокоенность эскалацией напряженности на азербайджано-армянской границе

Действующее председательство ОБСЕ выразило обеспокоенность по поводу напряженности на азербайджано — армянской границе.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

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Отмечается, что председательствующая в ОБСЕ Польша выражает глубокую обеспокоенность повторением столкновений на азербайджано-армянской границе и последствиями этого насилия с человеческими жертвами.

«Мы призываем избегать применения силы и продолжать недавно начавшийся политический диалог. Польша как председатель ОБСЕ привержена работе с партнерами по обновлению и укреплению усилий, направленных на установление устойчивого мира и содействие устойчивому развитию в регионе.

Мы поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении. Мы также еще раз заявляем о нашей полной поддержке продолжающейся работы личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анжи Каспршика», — отмечается в заявлении.