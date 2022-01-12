Президент Алиев рассчитывает на прогресс в формате «3+3»

«Хотя первая встреча в формате «3+3″ была ознакомительной, уверен, что вторая встреча будет более предметной, в первую очередь, по вопросу открытия коммуникаций».

Об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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«От этого выиграет каждая страна. Просто Армении необходимо отказаться от своих антиазербайджанских, исламофобских, антитурецких качеств. Армения, естественно, тоже может от этого выиграть», — приводит «Репорт» слова президента.