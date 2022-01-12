К сожалению, все предыдущие наши действия не стали уроком для Армении, заявил президент Алиев

«Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке с учетом военной оккупации. Естественно, это была тема, которая объединяла весь народ . Не случайно, когда мы рассматривали и готовили государственный бюджет, я всегда указывал, что самые большие расходы должны быть направлены на военное строительство».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

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«Что касается нынешнего этапа, мы не должны останавливаться по многим факторам. В первую очередь потому, что, к сожалению, в Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции, и в обществе», — отметил глава государства, слова которого приводит «Репорт».

«Буквально вчера против азербайджанских военнослужащих была совершена очередная военная провокация. В результате этой немотивированной агрессии погиб азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай после войны. К сожалению, все предыдущие наши действия не стали уроком для Армении…

Однако они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда никогда просто там им не сойдет с рук», — заявил президент.

«Армения, к сожалению, не до конца извлекла уроки из Второй Карабахской войны. Поэтому в очень сложных условиях нам удалось это сделать, и сегодня мы расположились в основных пунктах вдоль всей границы. Не только расположились, но и создали современную инфраструктуру для несения службы».

«Потому что погода там очень холодная и нести службу очень сложно. Толщина снега достигает наверное 3-4 метров», — отметил глава государства.