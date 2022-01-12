Войскам ОДКБ понадобится 10 дней для того, чтобы покинуть Казахстан

Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января и завершится в течение 10 дней, сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. По его словам, президент республики Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, поблагодарил за помощь и объявил о завершении миротворческой операции.

«Станислав Зась проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и о начале вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории страны. Вывод войск начнётся 13 января и завершится в течение 10 дней», — отметил Зайнетдинов.

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