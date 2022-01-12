Зась рассказал Токаеву о выводе войск ОДКБ

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ.

Об этом информирует пресс-служба Токаева.

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В сообщении говорится, что Зась в том числе проинформировал Токаева о начале вывода из Казахстана контингентов государств — членов ОДКБ в обозначенные казахстанским президентом сроки.



