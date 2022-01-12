Путин принял Кямрана Алиева

12 января президент России Владимир Путин принял Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, посетившего Москву для участия в мероприятиях, посвященных 300-летию образования прокуратуры России, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, затем в Генпрокуратуре России состоялось торжественное юбилейное мероприятие с участием официальных лиц этой страны.

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В рамках визита Кямран Алиев встретился с российским коллегой Игорем Красновым, турецким коллегой Бекиром Шахином, таджикским коллегой Юсуфом Рахмоном, генпрокурорами — Пакистана Рахманом Аамиром, Узбекистана Нигматиллой Юлдошевым, Кыргызстана Курманкулом Зулушевым, президентом Международной ассоциации прокуроров Чеол Кю Хваном, главой директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Христосом Якумопулосом и другими лицами, а также провел встречи с руководителями авторитетных международных организаций, обсудил существующие связи и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В рамках мероприятия также состоялась встреча генеральных прокуроров тюркоязычных государств, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

В мероприятиях принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.