Киевский суд разрешил задержать Порошенко

Печерский районный суд в Киеве разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суд. Об этом сообщил в среду адвокат политика Игорь Головань.

«Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — проинформировал юрист (цитата по «Лайфу»).

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Он добавил, что никаких оснований для принудительной доставки Порошенко в суд не существует, «так как он находился за пределами Украины и готов добровольно появиться» на процессе.