Омбудсмен Алиева отреагировала на армянскую провокацию в Лос-Анджелесе

Согласно информации, распространенной в СМИ, на днях проживающие в США радикалы армянского происхождения вывесили перед зданием Консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе фотографию армянского террориста Гургена Яникяна, убившего турецких дипломатов в штате Калифорния в 1973 году.

Об этом говорится в обращении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

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Омбудсмен отметила, что это еще раз подтверждает, что Армения продолжает осуществлять и за границей свои подстрекательские призывы, направленные на то, чтобы помешать установлению стабильного мира между армянским и азербайджанским народами: «Я решительно осуждаю насильственные призывы на национальной почве против нашей страны посредством функционирующих за границей армянских диаспор, призываю Армению воздержаться от провокационных действий, направленных на повторное разжигание вооруженного конфликта в регионе, уважать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, соблюдать принципы взаимовыгодного сотрудничества, добрососедства и совместного мирного проживания».