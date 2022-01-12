Столтенберг высказался о переговорах в рамках заседания Совета Россия-НАТО

Переговоры в рамках заседания Совета Россия-НАТО были сложными, но именно по этой причине такой диалог необходим, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Это было непростое обсуждение. Но именно поэтому эта встреча была такой важной», — заявил Столтенберг по итогам заседания. — «Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперёд. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Всё это — возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены.

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По его словам, Россия и НАТО договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. Также, по его словам, Москва и альянс заинтересованы в том, чтобы совершенствовать гражданские и военные каналы связи и в возможности восстановить работу миссий в Москве и в Брюсселе.

«НАТО дала понять на встрече, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе», — сказал генсек.

Кроме того, стороны провели «серьёзный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг неё». Столтенберг при этом подчеркнул, что союзники по НАТО едины в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь…

Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», — добавил он.

Более того, Столтенберг объявил, что НАТО может усилить присутствие на Востоке в случае эскалации на Украине.