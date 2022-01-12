Чавушоглу обсудил с китайским коллегой ситуацию с тюрками-уйгурами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с китайским коллегой Ваном И ряд вопросов, в том числе ситуацию с тюрками-уйгурами.

Об этом Чавушоглу написал в Twitter.

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«Мы обсудили наши двусторонние отношения и региональные вопросы. Оценили возможности экономического сотрудничества. Мы донесли наши мысли, ожидания по вопросам нашей повестки дня, в первую очередь в вопросе тюрков-уйгуров», — написал М.Чавушоглу.