Политолог Трофимчук: Панические призывы Пашиняна к ОДКБ могут закончиться, по аналогии с Казахстаном, вводом контингента в Ереван

«После ввода военного контингента ОДКБ в Казахстан Пашинян, безусловно, ощущает себя полководцем. Едущим впереди полков под реющими знамёнами. В его сознании это, видимо, выглядит компенсацией за поражение во Второй карабахской войне».

Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал российский эксперт-международник Григорий Трофимчук, комментируя новый виток эскалации на армяно-азербайджанской границе.

Он напомнил, что «не стоит забывать о том – это тот же самый Пашинян, лидер «цветной», «бархатной революции», которая могла быть точно в таком же формате подавлена войсками ОДКБ».

Однако, как отмечает эксперт-международник, Пашиняна тогда, весной 2018 года, «не тронули», хотя организованные им диверсии полностью парализовали все марзы, инфраструктуру Армении. А после этого уже сам Пашинян парализовал чуть ли не на полгода работу самого ОДКБ, предъявив обвинение её генсеку Юрию Хачатурову, напомнил наш собеседник.

«При этом сам Пашинян, видимо, должен отдавать себе отчёт в том, что, именно он — Никол Воваевич, считается теперь для США и Запада формальным ответственным за ввод войск. На Пашиняна потянуло сквозняком Гааги, уже вне всякой зависимости от того, что будет происходить в Казахстане дальше. Не хочу сказать, что Никола Воваевича аккуратно подставили, но по факту похоже на то», — отметил Трофимчук.

По мнению эксперта, Пашинян надеется, что после такого вклада в боевую славу ОДКБ он «теперь точно» может настаивать на помощи этого блока уже в рамках армяно-азербайджанского противостояния, пограничных проблем. Но, как полагает политолог, надеяться на это нет смысла, так как отстранённость ОДКБ от событий вокруг Карабаха является, по умолчанию, компенсацией за то, что эта организация не пришла на помощь Сержу Саргсяну в ходе «бархатной революции».

«Поэтому долг, что называется, платежом красен», — подчеркнул российский эксперт.

«ОДКБ, безусловно, может делать какие-то заявления, связанные с обострениями по линии армяно-азербайджанского противостояния, однако Пашиняну не надо будить лиха, пока оно тихо. Так как сам он должен понимать: его панические призывы к ОДКБ могут закончиться, по аналогии с Казахстаном, вводом контингента в Ереван. А уже после этого остаток Карабаха (подразумевается часть Карабахского региона Азербайджана, на котором проживает незначительное армянское население и на которой временно размещен российский миротворческий контингент, прим. автора) автоматически уйдёт под азербайджанское крыло», — продолжил эксперт.

При этом, как полагает он, напряжение между армянской и азербайджанской армиями будет продолжаться до тех пор, пока Азербайджан не добьётся своего.

«В этом просто надо отдавать себе отчёт и не рассчитывать, что Азербайджан наконец «успокоится», — резюмировал наш собеседник.

Вадим Мансуров