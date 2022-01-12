Армяне предлагают Москве «отобрать север Казахстана». Михайлов считает, что за провокациями стоят лидеры диаспоры

Российский журналист, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов недавно побывал в Баку, где был награжден медалью имени Ровшана Мустафаева, а также провел ряд встреч с азербайджанскими политологами. Евгений Михайлов – один из тех российских политологов, кто наиболее активно в различные годы поддерживал позицию нашей страны в информационной борьбе за освобождение оккупированных земель, а также один из немногих, кто высказывал твердую уверенность в будущей победе Азербайджана над армянскими оккупантами. У себя на родине он также занят расследованиями преступной деятельности армянской диаспоры в различных регионах России. О постконфликтном мире, который наступил после 44-дневной войны, а также, о том почему сегодняшний армянский сепаратизм атакует Казахстан Minval. az поговорил с Евгением Михайловым.

– Поздравляю вас с награждением медали им. Ровшана Мустафаева. Расскажите о своей награде, в связи с чем она была получена?

– Мне было очень приятно получить медаль Ровшана Мустафаева из рук директор Института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Айтен Мустафаевой. Эта награда вручена за многолетний труд в дело разоблачений армянской пропаганды и за вклад в сближении азербайджанской и российской общественности. Примечательно, что награда вручается раз в году, и именно в годовщину победы азербайджанского народа и его лидера Ильхама Алиева в Карабахской освободительной войне её получил гражданин России.

– Как, на ваш взгляд, изменилась геополитическая ситуация в регионе после 44-дневной войны и как будут развиваться события в новом году? Способна ли, на ваш взгляд, Армения на диалог и, главное, на долгосрочный мир в регионе без провокаций и проблем?

– То, что геополитическая ситуация в регионе изменилась видно невооруженным глазом. Карабах – это Азербайджан и на карте мира четко появился новый мощный региональный игрок, который смог показать всему миру и особенно мировым державам, что даже у небольших государств им есть чему поучиться. В нашем случае – тому, как должна быть подготовлена и мотивирована собственная армия для достижения поставленных задач.

Что касается готовности Армении к диалогу, так у этого государства нет иного выбора, иначе от самой государственности ничего не останется. Сложно рассчитывать на то, что Ереван перестанет провоцировать Баку, но – это пока данность, с которой необходимо жить и постепенно её менять. Реагировать где-то экономическими и дипломатическими путями, а в случае грубых военных провокаций, принесших человеческие жертвы, отвечать адекватно сложившейся обстановке. Но могу предположить, что уже в 2022 году Ереван подпишет окончательное мирное соглашение в с Азербайджаном и пойдёт на диалог с целью развития добрососедских отношений. Надежду на это дают последние договоренности на трехсторонней сочинской встрече и последующие события.

– В последнее время армянская диаспора начала новую «войну» – армянами в соцсетях атакован Казахстан, они призывают отобрать у казахов «подаренные Россией земли»? Что это – новый виток армянского экстремизма на «новом фронте»?

– Думаю, провокации в Казахстане устраивают через своих агентов лидеры зарубежной армянской диаспоры, которые, в свою очередь, находятся под контролем спецслужб. Я не склонен думать, что все армяне согласны с этим. Некие силы просто используют давние исторические проблемы с целью дестабилизировать ситуацию в стране, которая поддерживает Азербайджан. Что касается казахских земель, то по этому поводу существует много споров, но опять же, Россия официально не имеет территориальных претензий к Казахстану. За исключением некоторых неандертальцев от политики и маленьких националистических движений, которые вместо того, чтобы навести порядок у себя дома, пытаются претендовать на те земли и границы, которые закреплены существующим мировым правом. Смешно слышать, что именно армяне претендуют на земли, якобы, подаренные Россией.

– Как, на ваш взгляд, будут развиваться отношения Азербайджана, Турции и России в формате «3+3», в рамках сотрудничества стран на Южном Кавказе? Что, на ваш взгляд, происходит в мировой геополитике – некое противостояние Запада и Востока, где ситуация выглядит так, словно Москва, Анкара и Баку скоро окончательно станут игроками одной команды на мировом политическом поле?

– Формат «3 + 3» очень выгоден и Турции, и Азербайджану, и России, впрочем, как и Ирану, Армении и Грузии. Вопрос только в том, что Грузия пока не торопится идти навстречу, выказывая претензии к Москве. Но, думаю, что это вопрос времени и присутствие в этом формате Анкары и Баку поспособствует смене мнения Тбилиси и, более того, сблизит Грузию и Россию. На мой взгляд, проблемы экономического и политического влияния в регионе должны решать только те страны, которые в нём присутствуют и граничат друг с другом. И это не ЕС с США. Блоки и союзы между Анкарой, Москвой и Баку возможны и, более того, прогнозируемы уже в ближайшие годы.

Эпоха лидерства США ушла в прошлое. Старый Свет — уже не тот игрок, который был раньше и, более того, ЕС практически не имеет своей позиции и воли, опираясь только на мнение США. Появляются новые центры мирового влияния. Меня обнадёживает, что наши страны плотно сотрудничают и с Китаем, который де-факто уже является первой экономикой мира, имеет собственную стратегию развития, в том числе, и партнерских отношений со странами, основанными на экономическом прагматизме, а не военной составляющей, на которую всегда опирается США.

Беседовал Вадим Мансуров