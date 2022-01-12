Турецкие врачи заявили, что TURCOVAC по эффективности не уступает Coronavac

Группа турецких ученых организовала в среду в Анкаре пресс-конференцию, на которой обнародовала данные по третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса TURCOVAC, передает «Анадолу».

Профессор Мине Дурусу Танрыовер сообщила, что абсолютное большинство лиц, которым была введена вакцина турецкого производства, либо вообще не заразились коронавирусом, либо перенесли болезнь бессимптомно в легкой форме.

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Ученые проанализировали различия между воздействием вакцин Coronavac китайского производства и TURCOVAC турецкой разработки.

«Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что вакцина турецкой разработки как минимум так же эффективна и безопасна, как и Coronavac», — подчеркнула Танрыовер.

Профессор Серхат Улан в свою очередь отметил, что решение о сопоставлении данных по вакцинам было принято с целью выявления всех характеристик отечественного препарата.

Миздрав Турции ранее выдал разрешение на экстренное применение отечественной вакцины, серийное производство которой налажено в провинции Шанлыурфа.

Вакцина Coronavac уже применяется в больницах по всей Турции.