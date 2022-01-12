В ЕС обеспокоены напряженностью на армяно-азербайджанской границе

В Европейском Союзе (ЕС) обеспокоены напряженностью на армяно-азербайджанской границе.

Об этом написал в «Twitter» спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

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«Мы глубоко обеспокоены новыми инцидентами и потерями на армяно-азербайджанской границе. Сторонам важно снизить напряженность и воспользоваться имеющимися механизмами, в частности, «горячей линией» между министерствами обороны, созданной в ноябре 2021 года под покровительством ЕС», — отметил Тойво Клаар.

Отметим, вчера в результате провокации ВС Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии.