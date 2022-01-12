Байден назвал попыткой госпереворота штурм Капитолия в прошлом году

Президент США Джо Байден заявил, что считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота, передает «Интерфакс».

«Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент (Дональд Трамп — ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что он (Трамп — ред.) потерял в ходе голосования на выборах», — заявил Байден, выступая в Атланте.

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«Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года», — сказал американский президент.

По его словам, тогда была предпринята попытка «навязать волю банды, отвергнуть свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти».

«Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было», — добавил Байден.

Как отмечает в свою очередь издание The Hill, Байден впервые, говоря о штурме Капитолия, охарактеризовал его попыткой переворота. На прошлой неделе, в годовщину беспорядков в Капитолии, Байден назвал их «вооруженным восстанием».

Байден и вице-президент США Камала Харрис в выступлениях во вторник заявили о срочной необходимости принять законодательство по защите конституционного права голосовать и подлинности выборов.