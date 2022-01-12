Проигранная «информационная война», или Как «кабаны из болот Аракса» на морг в Алматы напали

Ситуация в Казахстане по-прежнему в центре внимания. Азербайджан целиком и полностью на стороне народа Казахстана. На экстренной встрече глав МИД стран-членов Организации Тюркских Государств министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «невозможно оправдать насилие, незаконное использование силы, подрывающей общественный порядок, угрожающей фундаментальным правам человека и свободам граждан, и потому такое должно быть решительно осуждено», и подчеркнул, что Азербайджан подтверждает уважение суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

Только вот это не значит, что аудитория, в том числе, а возможно, прежде всего азербайджанская, «проглотит» любые фейки. Особенно если их распространяют персоны типа небезызвестного Семёна Пегова.

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Сам этот фейкомет и провокатор Семен Пегов уже засветился в Казахстане, причем не где-нибудь, а на космодроме Байконур, куда прибыл вместе с «миротворцами».

Предполагается ли создание на территории Казахстана российских военных баз и если да, то станет ли «адресом» одной из них Байконур, пока что предмет гадания. Где нелишне держать в голове, что космодром априори стратегически важный объект, и неудивительно, что миротворцы в первую очередь берут под охрану именно его. Дело не в истории и не в престиже. Отсюда, напомним, запускают в космос не только съемочную группу с Юлией Пересильд: здесь осуществляется множество запусков, в том числе и военных, со спутниками-«разведчиками» и т.д. Плюс ко всему — сложная, секретная и дорогущая аппаратура. Наконец, после провала проекта космодрома «Восточный» Байконур для России по сути не имеет альтернативы: из Плесецка, расположенного в весьма высоких широтах, многое просто не получится запустить.

Но каким образом именно сюда, да еще на транспортном самолете ВКС вместе с «миротворцами», прибыл господин Пегов? Который уже обещает «новости с казахского фронта»? Такое даже теоретически очень трудно осуществить просто редактору скандального сайта без соответствующей «спинки» в российских силовых структурах. И если Пегов такой «спинкой» заручился, это уже меняет дело. Особенно на фоне очевидного проигрыша «информационной войны» со стороны ОДКБ.

Так, аудитории до сих пор не предъявлено внятного ответа, что же произошло в Казахстане и почему понадобилось вмешательство ОДКБ. Решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан как минимум небесспорное. Многие эксперты в самой же России отмечают: механизмы коллективной обороны должны включаться в случае внешней агрессии. А кто напал на Казахстан? 20 тысяч «исламских боевиков»? Но если это местное джихадистское подполье, которое к тому же доселе себя никак не проявляло, то это не нападение извне. А если иностранцы, то это чудовищный провал не только национальных силовых структур Казахстана, который не граничит ни с Сирией, ни с Афганистаном. В ОДКБ уже давно должен быть налажен обмен информацией между спецслужбами стран-членов. И что же — 20 тысяч боевиков дружно прошляпили ВСЕ? К тому же «иностранцев» давно пора бы предъявить публике — или живыми, или мертвыми. Но пока имеется только джазмен из соседнего Кыргызстана, который попросту оговорил себя. А что касается версии насчет украденных из морга тел террористов, которую уже тиражирует WarGonzo, то не получится не спросить, не напали ли случайно на морг в Алматы «кабаны из болот Аракса», которые, если верить Пегову и его большому другу Арцруну Ованнисяну, «съели тела» сирийских наемников, о которых тоже вопили из каждого утюга, но так и не нашли — ни живыми, ни мертвыми.

А теперь серьезно. В чью пользу в результате «сдвинется» геополитическая ситуация, пока еще ясности нет. Но вот уже сегодня можно подвести исход «информационной войны». Которую Москва умудрилась безнадежно проиграть уже на старте. Что неудивительно, если ведут ее при помощи такого инструмента, как Пегов. И проблема не в том, что именно он обещает «новости с казахского фронта». Проблема, что кто-то посчитал именно эти «новости» остро необходимыми.

Нурани, обозреватель