Дочь Назарбаева Дарига не пришла на заседание парламента, она «на больничном»

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана — не появилась на пленарном заседании нижней палаты парламента, депутатом которого она является. «Она на больничном», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламента, не став уточнять детали.

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В свою очередь помощник Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова сообщила Orda.kz, что у депутата ковид. Назарбаева, добавила она, находится «дома в Алматы».

Во время протестов сообщалось, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. Пресс-служба Назарбаева заявила, что он находится в стране и поддерживает связь с Токаевым. Сам Назарбаев на публике не появлялся и никаких заявлений пока не делал.