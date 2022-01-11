В LinkedIn объяснили массовые увольнения в США по собственному желанию

Кэрен Кимброу, главный экономист онлайн-сервиса LinkedIn в интервью ведущему программы 60 Minutes Биллу Уайтейкеру предположила, что массовый уход американцев с работы по собственному желанию связан с глобальными экономическими трендами, существенно усилившимися из-за пандемии COVID-19 и локдауна.

По ее мнению, которое приводит «Газета.ру», несмотря на то, что многие экономисты указывали массовые выплаты стимулирующих пособий в связи с COVID-19 в числе одних из основных факторов, создавших почву для нового тренда на рынке занятости в США, все же люди не стали возвращаться на свои старые рабочие места после того, как эти выплаты прекратились.

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Она предположила, что в числе других не менее значимых причин стоит выделить неоправданно дорогую стоимость жизни при низком уровне социальной защищенности и высоком уровне преступности в крупных городах, нежелание многих работодателей быть более гибкими в плане организации рабочего процесса, а также появившуюся возможность у людей попробовать реализовать себя в другой сфере, что теперь легче сделать благодаря распространенности дистанционной работы.

При этом Кимброу уточнила, что сферы экономики, наиболее всего пострадавшие от оттока рабочей силы, — ритейл, здравоохранение и сфера гостиничных услуг (там число вакантных мест достигает 9% от общего количества).

«Такое ощущение, что сейчас общественный трудовой договор переписывается. И сейчас рабочие — те, кто держат ручку. Ведь в Америке прямо сейчас есть тысячи и тысячи предприятий, которые очень хотят себе нанять сотрудников, но работники теперь просят время для выбора и рефлексии о том, что им подойдет более. Они сейчас сели за водительское кресло», — подытожила Кимброу.

За вторую половину 2021 года более 20 миллионов рабочих в США уволились со своих рабочих мест по собственному желанию. В первой половине года тренд был еще более явным — 20 миллионов человек уволились лишь в интервал с апреля до июля.