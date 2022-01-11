Сабина Алиева обратилась в международные и региональные организации в связи с провокацией Еревана

«К сожалению, в полдень 11 января вооруженные силы Армении в очередной раз спровоцировали провокацию на азербайджано-армянской границы в направлении Кельбаджарского района. В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский военнослужащий Аяз Азер оглы Назаров».

Это было подчеркнуто в обращении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в международные и региональные организации.

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«Решительно осуждаем осуществление таких провокационных действий, направленных на нарушение основных прав человека, вопреки положениям трехсторонних деклараций от 10 ноября 2020 г. и 26 ноября 2021 г. о полном прекращении боевых действий и всех военных операций между сторонами.

Призываю международные и региональные организации, иностранных омбудсменов и национальные правозащитные институты отреагировать на нарушения прав человека, совершаемые Арменией в регионе, и принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права для предотвращения таких действий, которые угрожают прочному миру», — сказала Сабина Алиева.