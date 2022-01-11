Посол США исключил пересмотр принципа «открытых дверей» НАТО

Принцип «открытых дверей» НАТО не может быть пересмотрен, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

«Пересмотр? Нет. Это же принцип, который прошел проверку временем, с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор», — сказал он в эфире телеканала «Дождь».

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По словам главы американской дипмиссии, в 1949 году «это был ключевой пункт договора». Салливан отметил, что данный пункт «упоминался не только Украиной или Грузией, но и другими странами, с которыми у НАТО есть взаимоотношения, которые в какой-то момент в будущем могут решить, что хотят присоединиться к альянсу». Среди таких стран он упомянул Финляндию и Швецию.