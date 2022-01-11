Захарова заявила о некомпетентности Псаки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями.

«Это человек, который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», — цитирует её РИА Новости.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!