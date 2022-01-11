Генконсул Азербайджана — об армянской провокации в США

Армяне совершили провокацию в США.

Об этом заявил генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, слова которого приводит «Репорт».

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«Вчера ночью армянские радикалы повесили перед консульством фотографию армянского террориста Гургена Яникяна, который убил турецких дипломатов в Калифорнии в 1973 году. «Учитывая историю армянского терроризма в Лос-Анджелесе, мы призываем Федеральное бюро расследований Лос-Анджелеса и полицию Лос-Анджелеса расследовать этот вопрос», — сказал генконсул.



