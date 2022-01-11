Расширение НАТО: в США не видят возможностей для компромисса с Россией

Власти США не видят больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО. Об этом заявила постоянный представитель Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

«В данный момент <…> никто не предлагает изменить политику НАТО в вопросе расширения», — приводит ее слова «Лайф» со ссылкой на CNN.

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Кроме того, Смит также подчеркнула, что «любые решения относительно расширения будут приниматься альянсом и страной», стремящейся к этому. Коснувшись российского проекта соглашений о гарантиях безопасности, которые, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, постпред США при альянсе заметила, что «не видит больших возможностей для компромисса» по данному вопросу.