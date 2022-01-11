Токаев назначил министром чиновника, выступающего против политики России

В России — новый виток истерии. Дело в том, что Токаев сегодня назначил в новое правительство Аскара Умарова. В кабмине он займет пост министра информации и общественного развития Казахстана. Умаров известен своими антироссийскими заявлениями. В частности, он негативно высказывался о праздновании в России «непонятного Дня Победы».

Кроме того, Умаров называл россиян в Казахстане «навязанной диаспорой».

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У кремлевских СМИ тут же началась истерика. «Токаев совершил неоднозначный жест по отношению к России, назначив в новое правительство ярого националиста и русофоба. Новый казахский министр демонстрирует хамскую неприязнь к русским и мечтает об аннексии земель у России. Путину не следовало спасать режим Токаева», — возмущаются пропагандисты.

