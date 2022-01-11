Сердюков: После выполнения задач миротворцы вернутся из Казахстана

Командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в РК генерал-полковник Андрей Сердюков выступил с официальным заявлением.

В заявлении говорится:

Коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально-значимых объектов Республики Казахстан.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще 5 социально-значимых объектов под охрану.

Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране.

В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны.

После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

