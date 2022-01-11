Захарова высмеяла Сикорского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

Ранее Сикорский после слов главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова пригрозил «врезать по яйцам» России.

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Захарова обратила внимание, что депутат допустил ошибку.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — говорится в публикации официального представителя российского ведомства.