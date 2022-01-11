Пригожин отреагировал на демарш Шендеровича анекдотом про петуха

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал планы журналиста и публициста Виктора Шендеровича покинуть Россию, сравнив его с «петухом из анекдота», которого заключили под стражу по «политическому мотиву». Заявление предпринимателя опубликовала пресс-служба возглавляемой им компании «Конкорд».

По словам Пригожина, Шендерович струсил и принял решение уехать из страны, как только появилась вероятность его ареста.

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«В России так заведено, что любой мелкий мошенник, когда его прижимают к стенке, становится тем самым «петухом» из анекдота, который сел по политическому. Шендерович — типичный пример», — заявил он.

Бизнесмен добавил, что поданное им заявление в суд против Шендеровича еще никем не рассматривалось и надежд на его арест практически не было.