Михаил Магид — Minval.az: В Казахстане произошло то, чего до сих пор не происходило на территории бывшего СССР

Ввод войск ОДКБ для подавления протестов в Казахстане вызывает ряд вопросов. Эти вопросы остры и для казахского общества, и для людей, проживающих в странах постсоветского пространства. При этом, в самой России данный процесс также встречен неоднозначно.

По сути, ОДКБ превратилось в организацию, занимающуюся подавлением протестов на территории стран-членов этой организации. К примеру, НАТО такими вопросами не занимается, а специализируется исключительно на внешних угрозах.

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О вводе войск ОДКБ в Казахстан и о том, что в этой стране происходит, рассказал в интервью Minval.az эксперт по Ближнему Востоку Михаил Магид.

— Как вы оцениваете ситуацию в Казахстане? Насколько данная ситуация близка к полной дестабилизации в регионе ЦА?

— В Казахстане произошло то, чего до сих пор не происходило на территории бывшего СССР. По крайней мере, в таких масштабах. Это большое рабочее выступление, даже, я бы сказал так: это выступление бедноты, местами превратившееся в антиправительственное вооруженное восстание. Вообще, обратите внимание на то, что в публикациях на эту тему обычно совершенно отсутствует классовый анализ. Это настолько непривычное движение, что многие просто не знают, как на него реагировать. В принципе, любая революция, тем более низовая, социально-классовая, ведет не просто к дестабилизации, а к разрушению существующей политической системы. Конечно, эти события могли дестабилизировать Центральную Азию. В значительной мере потому, что выступление не смогло пока сформулировать собственную политическую программу.

Казахстан — это огромное государство, территория которого лишь на четверть меньше территории Европейского Союза. И в будущем дестабилизация там весьма вероятна. Сейчас правящие группы, опираясь на лояльную часть армии и другие силовые структуры, смогли подавить это выступление, но его корни никуда не исчезли. Корни — это массовая бедность населения Казахстана и его бесправие.

— Ввод войск ОДКБ в Казахстан. Насколько это решение будет влиять на отношение к России казахского общества? И как к этому будут относиться США и западные страны?

— Обратите внимание на то, до какой степени реакция США отличается от их реакции на события в Украине. Если российские войска проявят повышенную активность в Украине, США грозят санкциями, весьма опасными и чувствительными для экономики РФ. Тут же ничего подобного не происходит: США отреагировали несколькими дежурными и фразами, сказав, что они против насилия над мирными демонстрантами, да и госсекретарь Блинкен сказал, что «когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода». Но больше США ничего не комментировали.

Такая реакция связана, прежде всего, с тем, что восстание и дестабилизация в Казахстане угрожали огромным американским инвестициям в добывающие предприятия в этой стране. Поэтому они не против ввода российской армии. По крайней мере, до тех пор, пока она не угрожает их активам. А вот на казахское общество это может сильно повлиять. В Казахстане национальное чувство после достижения независимости этого государства развивалось усилиями государства. И это национальное чувство, мягко говоря, не было связано с симпатиями к СССР и России. Это, в частности, связано с трагической историей Голодомора в Казахстане. А теперь российские войска туда вошли. И, хотя, восстание подавляют пока местные силовики, российская армия косвенно помогает им, поддерживая власти, занимая ряд объектов и высвобождая лояльных силовиков для операций против повстанцев и недовольного населения. Думаю, это не может не вызвать негативные эмоции среди части населения. Хотя, стоит иметь в виду, что часть богатого или зажиточного населения Алматы была настолько потрясена этим восстанием, не говоря о случаях мародерства, что они сейчас могут быть согласны на любое вмешательство, которое это остановит. Тем не менее, конечно же, будут негативные эмоции у части населения по отношению к России, их просто не может не быть в такой ситуации. Многие считают, что сейчас руководство России нацелено на то, чтобы взять под полный контроль постсоветское пространство и начать хочет с Украины, с силового его решения.

— Насколько Россия способна создать СССР 2.0?

— Это в как-то мере и происходит. Российские войска сегодня присутствуют на территориях, которые Молдова, Украина, Грузия, Армения, Таджикистан считают своими. Причем, в некоторых случаях, государства, о которых идет речь, согласия на присутствие там российских войск не давали. Напомню, что 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров о безопасности в Европе, в которых российская сторона предлагает США исключить дальнейшее расширение НАТО и ее военную активность в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Южный Кавказ, Центральная Азия). Совершенно очевидно, что РФ считает эти территории сферой своего влияния, и намерена жестко отстаивать там свои интересы.

— Как вы оцениваете заявления Токаева о выводе войск ОДКБ из Казахстана? Насколько данный шаг не принят под давлением Запада и местной элиты? Как в России будут реагировать на это?

— Токаев позвал войска ОДКБ, прежде всего, российские, потому, что не был уверен в своей способности подавить восстание казахстанских рабочих и городской бедноты. Однако лояльные ему военные пока смогли это сделать. И ощутив больше уверенности, государство в Казахстане стало говорить, что войска ОДКБ могут уйти через неделю. Затем Токаев заявил, что вывод войск контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня и займёт 10 дней. Понятно, что когда иностранные войска на твоей территории, то местная политическая верхушка находится в сложном положении. и ее власть ставится под сомнение. Думаю, этот момент тут был на первом месте. Кроме того, казахская элита тесно связана с транснациональными корпорациями, прежде всего, американскими, и хранит деньги на Западе. И, хотя США вовсе не возражали против ввода войск ОДКБ (рабочее восстание могло угрожать их капиталам и усмирение восстания было им выгодно), теперь правительство США, т.е. комитет крупнейших корпораций, устами госсекретаря Блинкена стало выражать недовольство: «Неясно, почему им (Казахстану — прим.) понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше», – сказал госсекретарь. И ехидно добавил: «Новейшая история уже преподала нам урок – если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли». Вот этот комплекс факторов и сделал возможным слова казахстанского руководства об уходе ОДКБ через два дня. Кремль ранее говорил, что войска уйдут после выполнения поставленной задачи, и когда Казахстан об этом попросит. Таков был ранее ответ Кремля. Теперь Казахстан попросил. То, что произойдет дальше — это тест, который во многом определит будущее политики на территории бывшего СССР.

Беседовал Ниджат Гаджиев