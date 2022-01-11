NYT узнал, как Путина подвела погода

Россия решила передвинуть дату возможного вторжения в Украину ближе к весне, сообщает New York Times со ссылкой на источники среди американских официальных лиц.

Такое решение он принял на фоне переговоров США и России по так называемым «гарантиям безопасности». По словам одного из собеседников издания, вероятность нового вторжения РФ зависит от нескольких ключевых факторов.

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«Из-за относительно мягкой зимы земля недостаточно промерзла и дату возможного вторжения Путину пришлось подвинуть ближе к весне. Сильные морозы, обычно начинающиеся в Украине в январе, во многих местах так и не наступили. А пока под ногами болото, наземная операция не сможет начаться раньше февраля», — говорится в материале.

Таким образом решающим фактором для Кремля сейчас является погода в ближайшие несколько недель, в связи с чем Белый дом постоянно консультируется с метеорологами, а военная разведка США продолжает следить за ситуацией на украинско-российской границе, где сейчас сконцентрированы значительные силы ВС РФ.

Также, по данным газеты, РФ начала перебрасывать к границам Украины военные вертолеты, что может свидетельствовать о продолжении подготовки к потенциальному нападению.