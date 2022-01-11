Британская энергетическая компания извинилась за совет обнимать животных, чтобы согреться

Британская энергетическая компания Ovo Energy извинилась за свои рекомендации клиентам обниматься с домашними животными, крутить хулахуп и пить побольше воды как способ сэкономить на счетах в ситуации, когда цены на энергоносители резко поднялись. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении третьего самого крупного поставщика энергии, который ранее опубликовал блог с неоднозначными советами.

«Мы понимаем, несколько сложной будет ситуация для многих пользователей в этом году. Мы напряженно работаем над тем, чтобы найти эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса, и мы признаем, что содержимое этого блога было слабо продуманным и не приносящим пользу. Мы испытываем неловкость и приносим искренние извинения», — говорится в заявлении Ovo Energy, которое приводит агентство PA.

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