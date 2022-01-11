Туркменских учителей обязали обновить портреты президента в классах за свой счет

Чиновников, учителей и руководителей предприятий в Лебапском велаяте Туркмении обязали за свой счет обновить портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова из-за смены цвета его пиджака с черного на темно-синий. Об этом пишет «Радио Азалтык» со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

Практика регулярной смены портретов туркменского лидера фактически стала традицией в республике с момента обретения ею независимости. При этом в 2022 году, как рассказывают педагоги, новое изображение политика для школьных классов отличается от старого совсем незначительно — оттенком одежды.

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«На новом снимке костюм президента темно-синий. И это все. На фото 2021 года его костюм был чернильно-черным. Сейчас он изображен в темно-синем костюме», — рассказал изданию один из бюджетников.

При этом он пояснил, что во всех магазинах страны официально установленный вариант портрета Бердымухамедова вместе с рамкой стоит около 100 манатов, а без рамки — 60 манатов. Желающие сэкономить учителя и чиновники вешают новый портрет, сохраняя старую окантовку.