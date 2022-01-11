В ОДКБ заявили, что Токаев не обращался по поводу вывода миротворцев

Порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определен после официального обращения этой страны, сообщил «Интерфаксу» во пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Обращения от казахстанской стороны в секретариат ОДКБ пока не поступало, но мы знаем о соответствующем заявлении президента Казахстана», — сказал он.

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По его словам, как только такое обращение поступит, будут подготовлены проекты решений совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В рамках их исполнения совет министров обороны определит порядок вывода миротворцев», — сказал Зайнетдинов.

«Результаты проведения миротворческой операции будут рассмотрены на внеочередном заседании совета министров обороны ОДКБ», — сказал Зайнетдинов.