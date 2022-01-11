Бахчели: То, что сделано сегодня в Казахстане, завтра будет опробовано и в Турции

К событиям, разворачивающимся в Казахстане, нельзя относиться легкомысленно.

Об этом заявил председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.

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На наш взгляд, кровавые демонстрации в Казахстане не являются защитой прав потерпевших масс. Спровоцированы внутренние бунты и волнения под прикрытием демократии. На наш взгляд, необходимо расследовать причастность FETO к незаконным демонстрациям в Казахстане. То, что сделано сегодня в Казахстане, завтра будет опробовано и в Турции. Вчера целью был Бюлент Эджевит, сегодня — Реджеп Тайип Эрдоган.