В Латвии задержаны двое по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности задержала в прошлом году двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и предоставлении ей не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики. Об этом сообщает ТАСС.

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Упомянутые лица были задержаны в рамках расследования двух уголовных дел. По сведениям спецслужб Латвии, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Обоим присвоен статус подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. СГБ Латвии 30 декабря прошлого года передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой возбудить уголовное преследование в отношении подозреваемого.