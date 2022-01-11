Мать Саакашвили заявила, что ее сын очень тяжело и серьезно болен

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в руставской тюрьме, за последние несколько дней резко ухудшилось, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на его мать Гиули Аласанию.

По ее словам, политик срочно нуждается во врачебном обследовании, однако в заключении нет подходящих для этого условий. Женщина указала, что экс-президент страдает от тех же симптомов, на которые он жаловался во время пребывания в больнице.

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«Однако они еще больше ухудшились. Головная боль, проблемы со сном, тремор, отечность рук и ног — все это у него есть, однако в еще более тяжелой форме», — рассказала Аласания.