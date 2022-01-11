Казахстан отпустит всех задержанных граждан Кыргызстана

Казахстанская сторона заявила о готовности отпустить всех четырех граждан Кыргызстана, которые ранее были задержаны по подозрению в причастности к массовым беспорядкам на территории Казахстана. Об этом проинформировало во вторник кыргызское внешнеполитическое ведомство.

«С казахстанской стороной достигнута договоренность об освобождении из-под стражи ранее задержанных четверых граждан Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

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