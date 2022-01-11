Имидж ничто? Имидж все!

События 10 последних дней потрясли не только Казахстан — они еще будут отзываться долгим эхом как минимум на постсоветском пространстве. За дымовой завесой горящих акиматов произошло событие исторической значимости. Страна с казавшейся устойчивой вертикалью государственного управления, тщательно выстраивавшейся последние 30 лет, оказалась на краю социального хаоса и потери государственности.

Другим вызовом казахстанского бунта стало то, что к решению сугубо внутреннего кризиса был привлечен иностранный военный контингент. Пусть и организации, в которой Казахстан является сооснователем.

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Ясно, что ситуация эта оказалась неожиданной (и точно не своевременной) и для Москвы. Не отошедшие от новогодних и даже не вошедшие в рождественские праздники российские силовики были переброшены в срочном порядке в страну, с которой у РФ самая протяженная граница. Развитие событий по ливийскому сценарию, которым могли к тому же воспользоваться внешние силы – это был бы «нож под сердце» для российских Сибири и Урала.

Возможный хаос в Казахстане был бы серьезным ударом и для братских Казахстану тюркских республик, в том числе и для Азербайджана. Долгосрочная дестабилизация Средней Азии могла бы не только подорвать перспективы глобальной транспортной магистрали «Восток-Запад», составной частью которого предстоит стать и Зангезурскому коридору. Азербайджан и Казахстан – страны общего Каспийского бассейна, фактически приграничные государства. И нестабильность у соседа несет прямую угрозу и для нас. Не говоря уже об общих культурных и этноисторических узах, связывающих два народа.

И вроде погашенную оперативным вмешательством партнеров Казахстана по ОДКБ уличную вакханалию в Алматы в Баку должны были бы воспринять только с глубоким вздохом облегчения.

Почему же тогда азербайджанские СМИ, мягко говоря, не так однозначны в оценке новостей об операции по выполнению «интернационального долга» миротворцами ОДКБ?

Тут мы сталкиваемся с ситуацией, когда имидж в политике не менее, а может, и более значим, чем суть происходящего. То, «как», и что не менее важно, «кто» ретранслирует события реальной политики, порой заслоняет саму реальность, создавая виртуальную действительность.

Случайно ли, что одним их объяснений сути событий в Казахстане стала «соловьиная» трель дуэта бесноватого Багдасарова на пару с кочаряновским пиарщиком Гаспаряном? Которые дружно обозначили события как продуманный план по устранению Назарбаева с целью подрыва Союза тюркских государств, из которого тюкофобы усиленно лепят эквивалент своего вечного жупела — «проекта Туран»?

Дело не только в том, что в Азербайджане к Назарбаеву, избранному Тюркским Союзом аксакалом тюркского мира, действительно относятся с большой симпатией. Назарбаев для азербайджанской общественности – это прежде всего курс в защиту территориальную целостность Азербайджана, блокировка поползновений Армении привлечь к своим агрессивным планам ОДКБ.

Дальше —больше. Не успел президент Казахстана обратиться за поддержкой к ОДКБ (читай – РФ), как в голодный на оценку событий инфо-эфир загорланила небезызвестная Маргарита Симоньян. Ее вопли в твиттере в очередной раз шокировали публику. Ведь выдала эта дама ни много ни мало список «предъяв» к целой независимой и суверенной стране. В то время как Кремль позиционирует молниеносную переброску ульяновских десантников в казахские степи как бескорыстную помощь братскому народу, Симоньян выдала целый набор торгашеской эксплуатации ситуации, от требований перехода на кириллицу до признания Крыма. И еще неизвестно, что оскорбительней для казахов – прилюдно оглашенное требование отказа от суверенной внешней политики или тыкание длинным носом в такую сакральную для каждого народа сферу, как национальный язык. Причем какая ей лично польза от сохранения казахского языка на кириллице, разъяснено не было. Что на латинице, что на кириллице — казахов, посылающих Симоньян куда подальше, она ведь все равно не поймет. Во всяком случае, в Азербайджане этот опус вызвал нелитературную, а следовательно, непереводимую реакцию.

Дальше еще хуже. Объявление решения о вводе иностранного контингента выводит в заголовки информагентств зиц-председатель ОДКБ, «великий полководец» и (без кавычек) борец с ОДКБ — Пашинян. И тут же под победные реляции об отправке армянских солдат спасать казахский народ, то ли в шутку, то ли всерьез вбрасывается информация, что этот контингент из 98 «львов» (плюс Белоснежка и прихваченный один из семи гномов) успешно взяли под контроль алма-атинский рынок. И в этом — абсолютное пренебрежение к психологии Востока. Рынок здесь – не просто место торговли. Он – бьющееся сердце восточных городов, полу-сакральный образ благосостояния и процветания. Кто смотрел, как в популярном историческом сериале Эртугрул, легендарный герой тюркской истории, несколько серий подряд борется, чтобы отбить у «гяуров» рынок, на который ходят его соплеменники, поймет, о чем речь. В итоге новость не подтвердилась, но очередная «ложка дегтя» в общественное восприятие миротворческой операции была влита. Не берусь судить за братский народ, какие образы в коллективном сознании казахов вызвал это образ. Но для азербайджанской общественности накануне 20 января это живо напомнило об участии ростовских армян в карательной акции «Черного января» 1990 г.

Еще одним примером абсолютного пренебрежения к имиджево -идеологической составляющей геополитики стала командировка в гущу операции по зачистке радикалов известного феноменальным словоблудием Пегова. Который не преминул сопроводить свой первый же репортаж припиской «с казахского фронта». С каких пор у России появился казахский фронт? Понимал ли этот провокатор, как сам факт его пребывания у себя в стране будут воспринимать сами казахи? Его имманентная лживость уже нагадила имиджу России на Кавказе. Причем этот т.н. репортер умудрился сделать это по обе стороны фронта — вызывая презрение азербайджанцев и пост-фактум злобу обманутых армян. Сам факт, того, что такое ничтожество направлено освещать их трагедию, будет вызывать лишь у казахов только возмущение.

Лучшего «информационного десанта» для того, чтобы подорвать доверие казахов (и не только) к миссии ОДКБ не может придумать самый изощренный враг России. Понимали ли в Москве имиджевые потери от его командировки? Как минимум один точно все прекрасно понимает. Ведь для небезызвестного Камшотыча главное сейчас —в мутной воде максимально обгадить российско-казахстанские отношения.

К сожалению, все перечисленные факты – это иллюстрации засилья в российской информационной сфере организованной группы армянского лобби, действия которых, прежде всего, в интересах антироссийских сил. И то, что кривое зеркало их пропаганды вызывает, как минимум, аллергию на пост-советском пространстве – это вопрос, требующий серьезного разбирательства – и прежде всего не Баку, и даже не в Нур-Султане, а самой Москве.

М.Салимов