ООН: мировые цены на продовольствие в 2021 году выросли на 28 процентов

Мировые цены на еду в 2021 году в среднем увеличились более чем на четверть (плюс 28,1 процента), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Подорожание оказалось самым масштабным за последние годы — выросла стоимость всех основных групп сельхозпродукции, а не только зерна и масла.

Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта. В конце декабря показатель равнялся 133,7 пункта — на 0,9 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем, однако все еще на 23,1 процента выше, чем в декабре 2020 года. Специалисты ФАО считают, что из-за «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» вряд ли можно рассчитывать на стабилизацию цен в 2022 году.

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Цены на злаковые культуры стали рекордными с 2012 года (плюс 27,2 процента). В частности, стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1 процента и 31,3 процента соответственно. Единственной культурой, стоимость которой снизилась в 2021 году, стал рис (минус 4 процента). В ООН заявили, что рост транспортных расходов был компенсирован увеличением конкуренции между производителями.

Больше остальных видов продовольствия подорожали растительные масла и сахар. Цены на масла выросли на рекордные 65,8 процента за год, а стоимость сахара прибавила 37,5 процента (максимум с 2016 года). Молочная продукция стала дороже на 16,9 процента, мясная — на 12,7 процента. Наибольший прирост показала баранина, за ней следуют говядина и курятина.

Эксперты ФАО объясняют продовольственную инфляцию в мире колебаниями спроса, увеличением общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и перевозку. Дополнительным серьезным фактором стал локальный неурожай пшеницы, а также централизованные закупки в резервы. В России в 2021 году цены на продовольствие выросли на 10,62 процента по причине уменьшения объемов сельхозпроизводства. В середине декабря замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что властям удалось сбалансировать цены на еду и новых соглашений с торговыми сетями о замораживании цен, аналогичных ограничениям по сахару и подсолнечному маслу, не потребуется.