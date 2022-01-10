Максим Шевченко: Где Назарбаев?

Остался один вопрос: где Нурсултан Назарбаев? Чем дольше мы не видим лица, не слышим голоса и не читаем личных посланий основателя современного Казахстана, тем более странной и ненормальной становится ситуация. Умер? Без сознания? Захвачен и удерживается? Когда? Кем? Где? Назарбаев — не Янукович. Поверить, что он бежал — невозможно.

Данным вопросом задается депутат законодательного собрания Владимирской области, политолог и журналист Максим Шевченко.

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«Про Назарбаева нам тупо и невнятно врут уже скоро десятый день. Боятся в чем-то признаться? В чем? Хотят, чтобы просто «все само рассосалось» и мы забыли через месяц, что, дескать, был такой человек?» — продолжает вопрошать журналист.

«Складывается впечатление, что от мира про Казахстан скрывают что-то очень важное и неприятное. И, наоборот, выдумывают глупое и постыдное (как про кыргызского певца, который под пытками признался в том, что террорист, а сейчас его домой везут).

Где Назарбаев?» — резюмирует политолог.

