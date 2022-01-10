Траты Порошенко на адвокатов увеличились в 88 раз

Бывший президент Украины Петр Порошенко увеличил траты на юридические услуги в 88 раз — с 124,6 тыс. гривен в октябре до 10,99 млн (более $400 тыс.). Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в имущественном состоянии политика, опубликованные на сайте Единого госреестра деклараций Украины.

Ранее в СМИ появилась информация, что Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко.

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