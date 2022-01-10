В России готовятся к признанию сепаратистских «ДНР» и «ЛНР»

По словам депутата Госдумы РФ Казбека Тайсаева, в КПРФ уже подготовлен проект постановления ГД о признании независимости т.н. «ДНР» и «ЛНР». Работа над документом велась по аналогии с непризнанными Южной Осетией и Абхазией, пояснил он.

Парламентарий выразил уверенность в том, что это постановление будет рассмотрено, поскольку Запад и «фашистский киевский режим» планирует затянуть войну на территории Донбасса.

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«У Минских договоренностей нет альтернативы, однако в Киеве, вот те фашистские власти, всеми силами пытаются не реализовывать эту задачу. Они затягивают специально, так как им нужны жертвы, им нужна эта война, потому что это заказ из-за океана. Мы все это прекрасно понимаем. Там гибнут наши граждане, наши люди, наши соотечественники, мы с этим не можем смириться и однозначно мы эту задачу решим», — приводит «Московский комсомолец» слова Тайсаева.

