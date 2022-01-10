В Казахстане еще ничего не закончилось

Экстренный саммит ОДКБ, посвященный событиям в Казахстане, не обошелся без демарша. Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, отказался от участия в саммите. Он взял краткосрочной отпуск, и страну на саммите представлял премьер — Акылбек Жапаров. Проще всего предположить, что в Бишкеке возмутились задержанием своего гражданина, известного джазового музыканта Викрама Рузахунова: он приехал в Казахстан для выступления с концертом, потом «исчез», а затем появился в местном эфире со следами побоев на лице, да еще к тому же местные силовики представили его как «боевика», которого за деньги привезли в Казахстан из Кыргызстана «для участия в беспорядках». Узнав, что арестованный на самом деле известный музыкант, его тут же отпустили. Но вряд ли Садыр Жапаров отказался от участия в саммите только по этой причине. А 6 января переговоры с Жапаровым провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Эксперты уже напомнили: на 11 января намечен саммит Организации тюркских государств. Причем дополнительное время попросили именно в Казахстане — нужно подготовить презентацию. В такой ситуации для Москвы провести саммит ОДКБ раньше тюркского превратилось в вопрос престижа. Но вот сам саммит ОДКБ с самого начала был обречен на карикатурный статус. Без сомнения, само по себе решение направить военные контингенты стран-участниц на подавление беспорядков в Казахстане надо было обсудить на саммите. Но… первые подразделения карателей начали прибывать в Казахстан уже через 20 часов после обращения Токаева. Такая оперативность уже заставила многих экспертов озвучивать неприятные вопросы: надо ли так понимать, что «миротворцы» начали готовиться к вылету еще до того, как Токаев их об этом «попросил»? И если даже миротворцы ОДКБ действительно показали чудеса оперативности, то, по логике вещей, решение главами государств ОДКБ уже должно было быть принято. Но если так, то зачем понадобился саммит «вдогонку»? Кем были в реальности главы государств ОДКБ — солидными «десижн-мейкерами» или, пардон, статистами? И если так, то получилось ли у Кремля на самом деле продемонстрировать, «кто в доме хозяин»? Дело не только в том, что и США, и Евросоюз уже высказались в том смысле, что хотели бы получить от властей Казахстана разъяснения, как на территории страны оказались войска ОДКБ (в переводе, насколько «добровольным» со стороны Токаева» был этот шаг), и что «трудно заставить уйти русские войска, если они оказываются за рубежом». Куда важнее другое. В то время, как Россия уже «советует» Узбекистану вернуться в ОДКБ, Ташкент реабилитирует жертв репрессий тридцатых годов, включая, к вящему ужасу Москвы, лидеров «басмачей», которых теперь называют «борцами за независимость».

И самое главное, в Казахстане еще ничего не закончилось.

Нурани, обозреватель