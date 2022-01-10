Эрдоган подчеркнул стремление Турции занять достойное место в мире

Турция не оставляет попыток занять достойное место на мировой арене. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала реализации программы создания центров профессионального образования при промышленных зонах Турции, которая прошла в понедельник в Анкаре.

Глава государства подчеркнул, что попытки отбросить развитие Турции назад обречены на провал.

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Эрдоган назвал центры, созданные совместными усилиями Минобразования и Минпрома, «синтезом теории и практики», важным вкладом в дальнейшее экономическое развитие страны.

«Система профессионального образования представляет особую значимость для роста занятости в стране. Турция побила рекорд по объему производственного потенциала профессиональных лицеев, доведя этот показатель в прошлом году до более чем 1 млрд лир. Молодежь Турции достойна лучшего во всех сферах жизни», — подчеркнул президент (цитата по «Анадолу»).

Эрдоган сообщил, что до конца текущего года в систему профессионально-технических лицеев планируется привлечь 1 млн жителей Турции, что станет важным вкладом в рост занятости.

Учащиеся всех профессионально-технических заведений Турции в период учебы будут получать оплату в объеме не меньше минимального трудового оклада, подчеркнул он.

Президент отметил далее, что опытом технических образовательных учреждений Турции смогут воспользоваться и жители иностранных государств. «С открытием Анатолийских международных профтехлицеев возможность получить образование будет предоставлена молодежи как из Турции, так и из дружественных стран», — сказал турецкий лидер.