Россия требует «железобетонных гарантий», что Украина и Грузия не войдут в НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.

«Мы подчёркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: «Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса», — сказал он.

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Вместе с этим Рябков подчеркнул, что российский стороне надоело вести пустые разговоры.

«Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами «должны», «обязаны», «никогда не становиться членами НАТО». Это вопрос национальной безопасности России», — подчеркнул замглавы МИД России.