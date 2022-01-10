Армения разрешила турецкой Pegasus Airlines летать в Ереван

Комитет гражданской авиации Армении выдал разрешение на осуществление полетов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

Ранее в Комитете гражданской авиации сообщили, что Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года.

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