США пригрозили России последствиями за возможное вторжение в Украину

Последствия возможного вторжения на Украину для Москвы будут гораздо жёстче, чем в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила в понедельник первый замгоссекретаря США Венди Шерман на брифинге по итогам завершившихся российско-американских консультаций по гарантия безопасности, которые проходили сегодня в Женеве.

«Если Россия вторгнется на Украину, это повлечет за собой значительные издержки и последствия, выходящие далеко за рамки того, что произошло в 2014 году», — сообщила Шерман, указав, что проинформировала российскую сторону о потенциальных последствиях (цитата по RT).

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Она добавила, что США и партнёры «эффективно согласовали финансовые санкции», которыми Россия должна будет расплатиться в случае агрессии.