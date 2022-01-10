США и Россия исключили развязывание ядерной войны

Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана.

Об этом сообщила журналистам на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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«США и Россия согласны, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть начата», — сказала представитель госдепартамента на телефонном брифинге из Женевы (цитата по РИА Новости).

Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.