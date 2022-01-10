США отказали России: ограничений в приеме новых стран в НАТО не будет

Власти США не согласны с ограничениями на приём новых стран в НАТО. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман на брифинге по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвящённых вопросам гарантий безопасности.

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«Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса», — приводит «Лайф» ее слова.



